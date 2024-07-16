Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    А мы с этими недосамураями и жополизами в состоянии войны! Видно им нравится радиация и без неё им тяжко жить.Япония собралась ...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Когда-то давно, в детстве ещё, читала книгу, там было ОРУДИЕ, под берег укладывают и....трясёт, трясёт...Так за эти г...Япония собралась ...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Когда АЛКОГОЛИКУ говорят, что он алкоголик, то он не верит и друзья алкоголики поддерживают его. Тоже и с ЭТИМИ 7 шта...Times: согласно с...

Автор упавшего в Инкермане креста не объявился

Автор упавшего в Инкермане креста не объявился

Уже неделю пятиметровая каменная махина валяется разбитой, упав с метровой высоты постамента. По факту падения православного креста, установленного на краю Инкерманского карьера, возбуждено уголовное дело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх