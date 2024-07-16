Автор упавшего в Инкермане креста не объявился

Уже неделю пятиметровая каменная махина валяется разбитой, упав с метровой высоты постамента. По факту падения православного креста, установленного на краю Инкерманского карьера, возбуждено уголовное дело.
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