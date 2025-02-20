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Минобороны разрабатывает новые жилищные программы для военных

Минобороны разрабатывает новые жилищные программы для военных

Минобороны РФ прорабатывает вопросы по улучшению программ жилищного обеспечения. В том числе будут расширены возможности военной ипотеки, заявила замглавы ведомства Анна Цивилева на вручении ключей от квартир военнослужащим в Подмосковье.

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