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Царьград

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Яна Лантратова предупредила о ложных выплатах школьникам в 2026

Яна Лантратова предупредила о ложных выплатах школьникам в 2026

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова предостерегла граждан о мошенниках, обещающих несуществующую "федеральную выплату каждому школьнику" в 2026 году.

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