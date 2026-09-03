Преждевременные смерти, победа Копосовой над раком, особенный сын Кулакова. Драмы звезд сериала «След»

Герои детектива стали для зрителей родными. Тем острее поклонники воспринимали их беды: артисты сериала «След» боролись с тяжелыми недугами, теряли близких, а некоторые, увы, и сами умирали.
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