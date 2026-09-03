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Преждевременные смерти, победа Копосовой над раком, особенный сын Кулакова. Драмы звезд сериала «След»

Преждевременные смерти, победа Копосовой над раком, особенный сын Кулакова. Драмы звезд сериала «След»

Герои детектива стали для зрителей родными. Тем острее поклонники воспринимали их беды: артисты сериала «След» боролись с тяжелыми недугами, теряли близких, а некоторые, увы, и сами умирали.

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