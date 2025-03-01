Произошло худшее для Украины

Чем выше забрался КАРЛИК...Тем лучше видно всем...ЧТО ОН КАРЛИК...ОЙ ЗЕЛЯ....КАКОЙ ЖЕ ТЫ ДУРААААААК

Семен Демин

Если бы Зеленский подписал соглашение о недрах без обеспечения безопасности Украины, то его грохнули бы свои же бандеровцы дома.