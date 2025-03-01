Оценки публичной перепалки, которую устроил Владимир Зеленский с Дональдом Трампом во время визита в Белый дом, крайне негативны для властей Украины.
Произошло худшее для Украины
Комментарии
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Юрий анин
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18 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Чем выше забрался КАРЛИК...Тем лучше видно всем...ЧТО ОН КАРЛИК...ОЙ ЗЕЛЯ....КАКОЙ ЖЕ ТЫ ДУРААААААК
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15 час.
Семен Демин
Если бы Зеленский подписал соглашение о недрах без обеспечения безопасности Украины, то его грохнули бы свои же бандеровцы дома.
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4 час.
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