Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    У нас та же хрень, нулевая производительность. засилье калбитов, враги сядят за одним столом с теснейшим и тдУпадок необратим,...
  • Алиса Майская
    Ну так Вы и разбирайтесь у себя дома, к чему читать то, что "Вас не касается"? Не все читатели живут в РФ, некоторые ...Упадок необратим,...
  • Андрей Тихонов
    Но гладит то знатно.....Затухание Англии....

Произошло худшее для Украины

Произошло худшее для Украины

Оценки публичной перепалки, которую устроил Владимир Зеленский с Дональдом Трампом во время визита в Белый дом, крайне негативны для властей Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Ответить
18 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Чем выше забрался КАРЛИК...Тем лучше видно всем...ЧТО ОН КАРЛИК...ОЙ ЗЕЛЯ....КАКОЙ ЖЕ ТЫ ДУРААААААК
Ответить
15 час.
Семен Демин
Если бы Зеленский подписал соглашение о недрах без обеспечения безопасности Украины, то его грохнули бы свои же бандеровцы дома.
Ответить
4 час.
наверх