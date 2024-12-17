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Шестилетняя дочь Заворотнюк мечтает стать фигуристкой после смерти матери

Шестилетняя дочь Заворотнюк мечтает стать фигуристкой после смерти матери

Фигуристка Татьяна Навка поделилась новостями о жизни семьи актрисы Анастасии Заворотнюк. К сожалению, 29 мая 2024 года звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни, после длительной борьбы с глиобластомой.

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