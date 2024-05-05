В "Ивановке" пройдёт творческая акция деятелей театрального искусства

6 мая в музее-заповеднике С.В. Рахманинова "Ивановка" Уваровского округа пройдет творческая акция "И вновь весна…И вновь Вишнёвый сад", инициатором которой является Тамбовское региональное отделение Союза театральных деятелей России (ВТО).
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