На Алтае третьи сутки ищут пропавшего подростка, ушедшего из дома в черных шлепанцах

Местонахождение мальчика неизвестно с 11 мая В Алтайском крае ищут 16-летнего жителя села Маяк Чарышского района, который 11 мая 2025 года ушел в неизвестном направлении, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт".