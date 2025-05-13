На Алтае третьи сутки ищут пропавшего подростка, ушедшего из дома в черных шлепанцах

Местонахождение мальчика неизвестно с 11 мая В Алтайском крае ищут 16-летнего жителя села Маяк Чарышского района, который 11 мая 2025 года ушел в неизвестном направлении, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт".
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