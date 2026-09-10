Название сериала: Моя опасная жена Оригинальное название: Tehlikeli Karim / Страна: Турция Жанр: драма Год: 2018 Всего серий: 6 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: GreenРай Studio Актеры: Гонджа Вуслатери;Сечкин Оздемир;Биге Онал;Мустафа Юстюндаг;Эрдем Акакдже;Ceren Soylu;Нилай Эрдонмез;Бихтер Динчел;Фатих Дёнмез;Хакан Аталай Режисеры: Чагры Байрак Продюсеры: Селале Баскиджи;Фарук Байхан Рейтинг КиноПоиска: Моя опасная жена турецкий сериал 2018 […] Сообщение Моя опасная жена / Tehlikeli Karim турецкий сериал 2018 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.