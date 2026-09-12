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Zero Hedge

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Lefty Seattle-Area Corporate Giants Begin Revolt Against Progressive City Hall

Lefty Seattle-Area Corporate Giants Begin Revolt Against Progressive City Hall

Lefty Seattle-Area Corporate Giants Begin Revolt Against Progressive City Hall Seattle-area corporate giants, including Microsoft, Starbucks, Costco, and Alaska Airlines, are pressuring City Hall for a new public safety plan amid concerns about violent crime and ongoing disorder after years of failed progressive experiments have transformed parts of the metro area into a hellhole.

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