Lefty Seattle-Area Corporate Giants Begin Revolt Against Progressive City Hall Seattle-area corporate giants, including Microsoft, Starbucks, Costco, and Alaska Airlines, are pressuring City Hall for a new public safety plan amid concerns about violent crime and ongoing disorder after years of failed progressive experiments have transformed parts of the metro area into a hellhole.
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