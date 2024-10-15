Безразличие к Орско-Халиловским мечтам Орско-Халиловский металлургический комбинат, ныне "Уральская сталь", в наши дниЭту историю я заприметил много лет назад и даже как-то раз писал о ней.
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Безразличие к Орско-Халиловским мечтам Орско-Халиловский металлургический комбинат, ныне "Уральская сталь", в наши дниЭту историю я заприметил много лет назад и даже как-то раз писал о ней.
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