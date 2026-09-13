Телеканал CTV опроверг информацию о желании Канады стать членом ЕС

Телеканал CTV опроверг информацию о том, что Канада намерена стать членом Европейского союза. В заявлении канала говорится, что подобные сообщения не соответствуют действительности и не отражают официальную позицию канадского правительства.
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