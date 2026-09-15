Татарстанцы за август оформили товарные кредиты на 510 млн рублей

Банки выдали 7,2 тыс. POS-кредитов на общую сумму 510,2 млн рублей в Татарстане в августе. Количество оформленных товарных кредитов и их объем за месяц выросли на 6%.
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