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Царьград

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100 тысяч китайцев в год: чем их будут заманивать в Челябинскую область

100 тысяч китайцев в год: чем их будут заманивать в Челябинскую область

И в какие города они поедут. Китайцев ждут на Южном Урале в качестве туристов. Планируется, что первыми территориями, которые явят гостям из КНР свое гостеприимство, станут малые города региона.

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