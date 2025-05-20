Суд отправил парализованную россиянку в колонию, несмотря на состояние здоровья

Бывший бухгалтер из Челябинска получила срок за кражу с банковского счета компании. Перед оглашением приговора женщина перенесла инфаркт и потеряла возможность самостоятельно передвигаться, но все равно была этапирована в колонию, сообщает mk.
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