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"Терроризм" - это "пережиток колониализма": Профессор из Киргизии вещает удивительное. И тут нашлись "польские уши"

"Терроризм" - это "пережиток колониализма": Профессор из Киргизии вещает удивительное. И тут нашлись "польские уши"

Профессор из Киргизии Нарцисс Шукуралеева предлагает отказаться от слова "терроризм" как от "пережитка колониализма".

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