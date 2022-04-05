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Четырехкратный олимпийский чемпион выделил основную проблему российского спорта

Четырехкратный олимпийский чемпион выделил основную проблему российского спорта

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выделил основную проблему российского спорта. "Самая страшная проблема в нашей стране, что на должностях президентов федераций работают не профессионалы, как в той же легкой атлетике или биатлоне.

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