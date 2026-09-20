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Иркутск Сегодня

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Явка на выборах депутатов Госдумы в Иркутской области на 18:00 составила 36,09%

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва завершились в Иркутской области. Избирком назвал явку на 18:00 воскресенья, 20 сентября — 36,09%.

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