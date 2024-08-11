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Царьград

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В Челябинской области затопленную трассу перекрыли для движения

В Челябинской области затопленную трассу перекрыли для движения

Грунт и дорожное полотно популярного участка магистрали сильно переувлажнены.Движение для транспортных средств на участке км 20-км 21 автодороги Миасс — Карабаш Кыштым закрыто.

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