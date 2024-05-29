В ЯНАО бизнесмен попался на продаже немаркированной воды

Житель ЯНАО торговал немаркированной водой, из-за чего оказался в суде в качестве ответчика. Теперь бизнесмену придется публично рассказать потребителям о том, что он вел бизнес с нарушениями, сообщило управление Роспотребнадзора по ЯНАО.
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