Производство танков Т-80 с нуля: заявление весьма интересное

Производство танков Т-80 с нуля: заявление весьма интересное

Стоит признать, что иногда передача «Военная приёмка» умеет удивлять. Так, приуроченный ко Дню танкиста выпуск господа с телеканала «Звезда» решили посвятить одной из рабочих лошадок специальной операции на Украине – танку Т-80БВМ.

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