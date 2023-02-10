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“Лучше поздно, чем никогда”, – Дмитрий Нагиев вышел на связь и заговорил о лжи

“Лучше поздно, чем никогда”, – Дмитрий Нагиев вышел на связь и заговорил о лжи

52-летний Дмитрий Нагиев редко выходит на связь. После начала СВО РФ в Украине знаменитый артист РФ отказался от нескольких развлекательных проектов на федеральных каналах, а сам «ушёл в подполье».

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