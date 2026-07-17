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Миллиардер Владимир Потанин даст показания в суде Англии по многолетнему делу о разделе имущества с бывшей женой

Миллиардер Владимир Потанин даст показания в суде Англии по многолетнему делу о разделе имущества с бывшей женой

65-летний миллиардер, глава "Норникеля" Владимир Потанин, даст показания в Высоком суде Англии и Уэльса по делу о разделе имущества с его экс-супругой Натальей Потаниной, которое длится уже более десяти лет.

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