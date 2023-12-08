МО РФ: Су-25 ударили по живой силе ВСУ на Донецком направлении

В соответствии с данными, которые были предоставлены Министерством обороны Российской Федерации, экипажи российских штурмовиков Су-25 осуществили атаку по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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