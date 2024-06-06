Захарова: аппетиты Запада никуда не делись, он грабит другие страны

Колонизаторские аппетиты Запада никуда не делись, он продолжает грабить другие страны и отбирать у них ресурсы, заявила 6 июня в студии "Известий" на полях Петебуржского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) официальный представитель МИД России Мария Захарова.