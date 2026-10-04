Дептранс сообщает о задымлении на станции "Чистые пруды" в Москве

На станции "Чистые пруды" московского метро было зафиксировано задымление. Департамент транспорта заявил, что ситуация взята под контроль, вентиляция переключена на дымоудаление, и работа станции продолжается в нормальном режиме, угроза безопасности отсутствует.
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