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Царьград

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Дептранс сообщает о задымлении на станции "Чистые пруды" в Москве

Дептранс сообщает о задымлении на станции "Чистые пруды" в Москве

На станции "Чистые пруды" московского метро было зафиксировано задымление. Департамент транспорта заявил, что ситуация взята под контроль, вентиляция переключена на дымоудаление, и работа станции продолжается в нормальном режиме, угроза безопасности отсутствует.

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