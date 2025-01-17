Русская весна
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Русская весна

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На Западе возмутились поступком жены Зеленского

На Западе возмутились поступком жены Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал жену главы киевского режима Елену Зеленскую за ее поездку на элитный горнолыжный курорт в Швейцарии.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Ну и твари безродные ,что один ,что другая!
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11 час.
Сергей
членограй+вафлена
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6 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
У нас тоже война ну почему вы не возмущает что наши по заграницам катаются они тоже не привыкли дома отдыхать
Ответить
32 мин.

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