Появились первые кадры сериала «ИИнга» о нейросети, возглавившей провинциальный город

В сети появился дебютный комедийного проекта «ИИнга». Создатели представили смелую фантазию на тему того, что случится, если управление целым городом передадут искусственному интеллекту.
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