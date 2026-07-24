Девушка Анастасия обманула барнаульца, создав для него "ложные ощущения"

Убедила скачать необходимые приложения и пополнить инвестиционный счет В Барнауле мошенники обманули 51-летнего жителя и похитили 50 тысяч рублей, предложив заработать большие деньги на инвестициях, сообщает алтайское МВД.
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