⛲️ В Ялте запустили фонтаны Как рассказала глава администрации города Янина Павленко, их запуск был проведен недавно в тестовом режиме, теперь же они работают на постоянной основе.
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⛲️ В Ялте запустили фонтаны Как рассказала глава администрации города Янина Павленко, их запуск был проведен недавно в тестовом режиме, теперь же они работают на постоянной основе.