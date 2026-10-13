ES Potential Ideas - 10/12/26 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ SITCo | Approved Setup Watch — October 13 Context: MES repair weakened and semiconductors remain soft.
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