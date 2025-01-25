Лидер КНДР наблюдал за успешным запуском крылатой ракеты из-под воды

КНДР успешно испытала подводную стратегическую крылатую ракету. Испытание прошло безопасно для соседних стран, за ним наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.
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