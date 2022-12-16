Александра Трусова стала колумнистом сайта «Матч ТВ»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова стала колумнистом сайта «Матч ТВ».  «У меня было много интервью и пресс-конференций.

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