Марокко идет к сенсационной бронзе ЧМ, но хорваты – небольшой фаворит матча за 3-е место

Хорватия сыграет с Марокко в матче за 3-е место на чемпионате мира в Катаре. Хорваты в 1/2 финала крупно уступили сборной Аргентины, а сборная Марокко проиграла Франции.

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