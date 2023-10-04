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Шонус назвал попытку высадки украинского десанта комариной вылазкой

Шонус назвал попытку высадки украинского десанта комариной вылазкой

Заместитель главы комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на побережье полуострова можно назвать комариной вылазкой.

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