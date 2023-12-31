ВС РФ в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты ВСУ

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Опомнились, это давно нужно было сделать, да ещё по киевским командным и государственно административным зданиям. Также как уничтожали руководителей террористических радикальных фундаменталистских организаций на Кавказе. Почему США это делают уничтожив ливийского М Каддафи и иракского президента С Хусейна, а также югославского лидера С Милошевича, и многих других, а в РФ боится это сделать. Если признали киевский режим террористическим, то и уничтожать надо этих их руководителей. И не делают это даже когда даже этот же нелегитимный суд МУС в ЕС выдал ордер на арест президента РФ В Путина. Это выглядит странно и половинчато.