Заявление руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова:"Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.
ВС РФ в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты ВСУ
Комментарии
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S
Serg
"Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ"- и до каких пор будем бить по хвостам, не превентивно???
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12 час.
ч
чвсатпкьл
Опомнились, это давно нужно было сделать, да ещё по киевским командным и государственно административным зданиям. Также как уничтожали руководителей террористических радикальных фундаменталистских организаций на Кавказе. Почему США это делают уничтожив ливийского М Каддафи и иракского президента С Хусейна, а также югославского лидера С Милошевича, и многих других, а в РФ боится это сделать. Если признали киевский режим террористическим, то и уничтожать надо этих их руководителей. И не делают это даже когда даже этот же нелегитимный суд МУС в ЕС выдал ордер на арест президента РФ В Путина. Это выглядит странно и половинчато.
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11 час.
Марина Трянина
уничтожать центры принятия решения нужно было раньше, а не в ответ за расстрел Белгорода... это же даже детям понятно, только наша военная верхушка это никак не поймет и тянет кота за хвост...
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10 час.
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