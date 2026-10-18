The head of the US Treasury evaded the question of whether Ukraine is an ally of the United States. Scott Bessent was asked a question in the Meet the Press program on NBC.
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