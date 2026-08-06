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Царьград

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Трамп заявил о контроле 60% мировых запасов нефти и газа

Трамп заявил о контроле 60% мировых запасов нефти и газа

Дональд Трамп объявил, что с учётом Венесуэлы США контролируют 60% мировых запасов нефти и газа. На фоне публикаций в Truth Social о возможном влиянии на Каракас, Трамп обсудил энергетические ресурсы и возможные вложения в Венесуэлу.

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