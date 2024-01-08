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Несекретные материалы

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«1 канал» вырезал Киркорова из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом»

«1 канал» вырезал Киркорова из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом»

Праздничный концерт был записан 24 декабря, а в эфир вышел сегодня.Филипп Киркоров должен был открывать программу песней «Летите, летите».

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