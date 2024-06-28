Огонь не угас. Как в АГМУ учат топовых стоматологов, к которым едут даже из-за рубежа

В стоматологи надо идти не ради денег, а ради здоровья пациентов, уверен доктор медицинских наук Олег Орешака Стоматология сегодня – одно из самых популярных медицинских направлений, на которое стремится много абитуриентов.
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