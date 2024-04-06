Молодёжный день ПМЭФ пройдёт в новом формате

Участники сосредоточатся на практике Фонд «Росконгресс» утвердил новую концепцию молодёжной программы ПМЭФ, которая в этом году будет ориентирована на практическую часть работы участников, сообщили в пресс-службе фонда.
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