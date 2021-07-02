Жители Японии приняли на свой счёт слова Путина о провокации эсминца Defender

ГГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыПолитикаЖители Японии приняли на свой счёт слова Путина о провокации эсминца DefenderПользователи Сети призвали власти Японии предпринять решительные действия в отношении Курильских островов.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Мамоноваа вшивый всё о бане,так и эти японцыВлад ВладимировЭто хорошо, что хотя бы этим, блин, японцам пришла там в голову такая мысль...))) А, вот, хохлы совсем стали похожи на эстонцев-заторможенность вошла в их жизнь.)))сергей мельниковБляя..Японцы-Вы чо тупизне у хохлозавров заразились??Вы-единственные кто на своей шкуре познавшие какая прэлэсть атомное оружие,всерьез думаете что ежели чего ,заваруха без термояда обойдется??Низяя быть такими тупыми!!То что не приведи Боже может таки прилететь в Японию-реально стократно а то и тысячекратно может превосходить Хиросиму и Нагасаки вместе взятые!!Чего тгда от типа непотопляемого авианосца-Японии-может остатся??Неужели Вы верите одной из самых бесчестных и трусливых наций-америкосам??Они-тока за явным преймуществом УБИВАТЬ,а не воевать могут!!Или вы забыли-кто вам неслабо так надирал задницу в крайних войнах??Вспомните Квантускую армию-чего с ней быстренько так сделали??А счас-времена гораздо лютее..всмысле возможных последствий!!Думайте своей головой а не американской жипой!!Комментировать
Свежие комментарии