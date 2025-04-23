В Совфеде призвали пересчитать платежи за отопление из-за теплой весны

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов предложил обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в российских регионах, где стоит теплая погода, но отопление подавали в обычном режиме.