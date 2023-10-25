«Пусть сколько угодно разводят нас с Катей Вилковой»

Он 25 лет служит в Театре «Мастерская Фоменко» и каждый день вспоминает его основателя. Илья Любимов уверен: времена изменятся, и артистов прославленной труппы опять позовут на гастроли Европу, где их давно ждут.
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