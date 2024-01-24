В Приморском районе задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

Он скрылся от следствия военной прокуратуры в ДНР, но был пойман в Северной столице на лихачестве. Уроженец ДНР сбежал в Петербург с места службы после получения ранения, но не смог «залечь на дно» и был пойман на лихачестве.
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