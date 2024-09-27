Юрист Хаминский: Воловенко может грозить арест до 15 суток за дебош в самолете

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, какое наказание может грозить актеру Евгению Воловенко, который, по информации СМИ, устроил дебош на борту самолета.
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