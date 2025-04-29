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Сыгран третий тур международного шахматного турнира на Сардинии

Сыгран третий тур международного шахматного турнира на Сардинии

Со стопроцентным результатом на международном шахматном турнире в Орозеи (о. Сардиния, Италия) идут шесть шахматистов после третьего тура 28 апреля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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