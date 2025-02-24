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В Совфеде раскрыли, какой приговор Зеленскому вынес Трамп

В Совфеде раскрыли, какой приговор Зеленскому вынес Трамп

Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press Президент США Дональд Трамп списал со счетов украинского лидера Владимира Зеленского, когда сказал, что его поддерживают 4% жителей Украины, заявил news сенатор Владимир Джабаров.

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