Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press Президент США Дональд Трамп списал со счетов украинского лидера Владимира Зеленского, когда сказал, что его поддерживают 4% жителей Украины, заявил news сенатор Владимир Джабаров.
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