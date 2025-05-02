Украинская пропаганда: просто, примитивно, эффективно

В последнее время публикации некоторых российских авторов не могут не радовать. Некоторые российские публицисты, политологи, аналитики и философы уже прямым текстом пишут, что мира на Украине в принципе никто не хочет.
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