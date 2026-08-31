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Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «У Норриса очень большие шансы снова стать чемпионом»

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс предположил успех «Ред Булл» на Гран-при Италии и борьбу пилота «Макларена» Ландо Норриса с лидером сезона Андреа Кими Антонелли из « Мерседеса » за титул.

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